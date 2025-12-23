PIANETAMILAN gol e highlights Rivedi i primi gol di Bartesaghi in Serie A: la doppietta in Milan-Sassuolo 2-2
GOL E HIGHLIGHTS
Rivedi i primi gol di Bartesaghi in Serie A: la doppietta in Milan-Sassuolo 2-2
Davide Bartesaghi, classe 2005, è stato autore di una doppietta in Milan-Sassuolo 2-2 di Serie A dello scorso 14 dicembre a 'San Siro'. Ecco, in questo video, i primi gol in campionato e in carriera tra i grandi del prodotto del vivaio rossonero, diventato titolare come esterno sinistro di centrocampo nel 3-5-2 di mister Massimiliano Allegri