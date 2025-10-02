PIANETAMILAN gol e highlights Milan, ricordi Hauge? Che doppietta in Bodø/Glimt-Tottenham 2-2 di Champions League
GOL E HIGHLIGHTS
Milan, ricordi Hauge? Che doppietta in Bodø/Glimt-Tottenham 2-2 di Champions League
Jens Petter Hauge, ex centrocampista del Milan, scatenato in Bodø/Glimt-Tottenham 2-2 di Champions League: gol e highlights del match
Jens Petter Hauge, classe 1999, ex centrocampista del Milan nella stagione 2020-2021, scatenato in Bodø/Glimt-Tottenham 2-2 di Champions League: doppietta di pregevole fattura per il giocatore norvegese, passato poi anche per Eintracht Francoforte e Gent prima di tornare in patria. Nel video, gol e highlights del match