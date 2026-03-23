PIANETAMILAN i nostri video Ex Milan, Albertini: “Scudetto? Può perderlo solo l’Inter. Mi stupisce la continuità di Modric” | Video
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Ex Milan, Albertini: “Scudetto? Può perderlo solo l’Inter. Mi stupisce la continuità di Modric” | Video
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Le parole dell'ex centrocampista rossonero Demetrio Albertini al primo giorno della tappa italiana del Legends Trophy sul Milan e lo Scudetto
Nel primo giorno del Legends Trophy organizzato da City Padel Milano, ha parlato l'ex centrocampista rossonero Demetrio Albertini. Ecco le sue dichiarazioni sulla lotta Scudetto, Modric e tanto altro.