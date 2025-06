Milan, Modric è ancora un genio: gol e assist con la Croazia | VIDEO

In Croazia-Repubblica Ceca 5-1, il centrocampista Luka Modric, in procinto di approdare al Milan, a segno su rigore. Poi un assist spaziale

Il futuro centrocampista del Milan Luka Modric è stato assoluto protagonista della vittoria per 5-1 della Croazia sulla Repubblica Ceca nel gruppo L delle qualificazioni Mondiali. Segna su rigore il gol del 2-1 e regala a Andrej Kramaric il pallone dell'ultima rete del match con un passaggio smarcante davvero illuminante. In rete anche l'ex Inter Ivan Perisic. Guarda gol e highlights del match in questo video