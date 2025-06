Milan, Loftus-Cheek ballerino casalingo spopola sui social | VIDEO

La sorella di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, mostra in un video su 'TikTok' le abilità dell'ex Chelsea non solo in campo

La sorella di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan classe 1996, ha mostrato in questi giorni in un video su 'TikTok' le abilità dell'ex Chelsea non solo in campo, ma anche come ballerino tra le mura di casa! Guarda la clip