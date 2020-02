VIDEO MILAN – Giovedì sera si giocherà la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. A San Siro ci sarà Milan-Juventus. Una partita che negli ultimi anni si è ripetuta più volte nella competizione, ma che ha visto sempre i bianconeri vincenti. Come nel 2011/12, l’ultima volta con andata e ritorno, anche in quel caso in semifinale. Nella video news la storia della partita.

