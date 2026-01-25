PIANETAMILAN i nostri video Milan, Fullkrug. Un tifoso: “Sei bello”. La reazione dell’attaccante rossonero
SOCIAL
Milan, Fullkrug. Un tifoso: “Sei bello”. La reazione dell’attaccante rossonero
Niclas Fullkrug ha incontrato i tifosi del Milan all'esterno dello store ufficiale del club rossonero. Ecco il curioso video
Il nuovo attaccante del Milan ha incontrato i tifosi all'esterno dello store ufficiale del club rossonero. "You are beautiful!", è il commento di un fan. Ecco la reazione di Fullkrug riportata dal sito di Gazzetta.it.