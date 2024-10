Milan-Bruges, il gol di Reijnders su assist di Chukwueze | VIDEO

Il secondo gol di Tijjani Reijnders in Milan-Bruges, arrivato sul pregevole assist, dall destra, di Samuel Chukwueze entrato nella ripresa

Ieri sera, a 'San Siro', il Milan ha battuto il Bruges per 3-1 in occasione della 3^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Decisiva, nella ripresa, la doppietta di Tijjani Reijnders. Il suo secondo gol è arrivato in seguito ad un pregevole assist di Samuel Chukwueze. Ecco il video di 'Sky Sport'