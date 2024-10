Milan-Bruges, il gol annullato nel finale a Camarda | VIDEO

Francesco Camarda aveva segnato, all'88', il suo primo gol in Champions League nel giorno del debutto in Milan-Bruges: cancellato dal V.A.R.

Ieri sera, a 'San Siro', il Milan di Paulo Fonseca ha battuto per 3-1 il Bruges nella terza giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Il Diavolo aveva anche segnato il quarto gol con Francesco Camarda, nel giorno del suo debutto con il Milan in Champions, ma il V.A.R. gliel'ha cancellato per fuorigioco. Ecco il video di 'Sky Sport'