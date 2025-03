Sergio Ramos, ex difensore del Real Madrid, ha trovato il suo primo gol con la maglia dei messicani dei Rayados Monterrey. Ecco il video

Sergio Ramos segna anche in Messico. Nella notte è arrivato il primo gol dell'ex capitano del Real Madrid nella partita vinta 4-2 in casa dai Rayados di Monterrey contro il Santos Laguna ultimo in classifica. Guarda il video