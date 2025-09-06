Messi, doppietta e lacrime nell’ultima partita con l’Argentina | VIDEO

Nel 3-0 di Argentina-Venezuela, doppietta per Lionel Messi: con tutta probabilità è stata la sua ultima partita in casa con l'Albiceleste

Lionel Messi non si è sbilanciato, ma gli indizi sono evidenti: quella contro il Venezuela potrebbe essere stata l’ultima partita ufficiale in Argentina con la maglia della 'Selección'. Il pubblico di casa ha assistito a una serata speciale: vittoria per 3-0, primato nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026 sempre più saldo e, soprattutto, una doppietta del fuoriclasse di Rosario. È stato lui a sbloccare il match e a firmare il gol che ha messo il sigillo finale. Nel mezzo, la marcatura di Lautaro Martínez. Guarda il video con gol e highlights