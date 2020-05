VIDEO MILAN – Due caratteri non facilissimi da contenere quelli di Jeremy Menez e Sinisa Mihajlovic, che hanno lavorato insieme ai tempi del Milan. Il francese, in diretta Instagram con il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Francesco Fontana, ha raccontato un retroscena su un litigio tra loro due. Alla fine non poteva mancare un saluto affettuoso e un in bocca al lupo per la situazione difficile del serbo.

