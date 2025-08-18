PIANETAMILAN gol e highlights Manchester United-Arsenal 0-1: Hojlund assente, la decide Calafiori | VIDEO
Manchester United-Arsenal, 1^ giornata della Premier League 2025-2026, senza Rasmus Hojlund e decisa da un gol di Riccardo Calafiori
Manchester United-Arsenal, partita della 1^ giornata della Premier League 2025-2026, è finita 0-1 per i 'Gunners' ad 'Old Trafford'. Padroni di casa senza Rasmus Hojlund, obiettivo di calciomercato del Milan non convocato per scelta tecnica, sconfitti da una rete di Riccardo Calafiori. Gol e highlights del match nel video