Maignan fenomenale, Allegri divide i tifosi: i commenti social dopo Roma-Milan
Maignan fenomenale, Allegri divide i tifosi: i commenti social dopo Roma-Milan
Nell'ultimo turno di Serie A il Milan ha pareggiato, 1-1, sul campo della Roma: ecco le reazioni dei tifosi rossoneri sui social nel video
Nella 22^ giornata della Serie A 2025-2026, il Milan di Massimiliano Allegri ha pareggiato, 1-1, sul campo della Roma di Gian Piero Gasperini. Rete di Koni De Winter (62') per i rossoneri e pareggio di Lorenzo Pellegrini (74') su calcio di rigore per i giallorossi. Ecco, nel video di 'GazzettaTV', le reazioni dei tifosi milanisti sui social alla partita