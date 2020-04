VIDEO MILAN – Massimo Maccarone, classe 1979, attaccante della Carrarese e cresciuto nel vivaio rossonero, ha rivelato di aver rifiutato di tornare nella fila del Diavolo all’epoca in cui militava in Serie A nel Siena. Ecco le dichiarazioni di Maccarone sul Milan in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

