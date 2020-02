L’opinione – “Il Milan non è da Champions League”

VIDEO MILAN – Dopo le cinque vittorie consecutive, è arrivato un mezzo passo falso per il Milan, coinciso con l’assenza di Zlatan Ibrahimovic e tanti altri. Secondo Andrea Di Caro, della Gazzetta dello Sport, i rossoneri non sono pronti per la Champions League e non riusciranno a qualificarsi. Ecco le sue parole in questo video, in cui commenta anche l’uscita di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, sugli arbitri.

