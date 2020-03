VIDEO – Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la settimana della sua squadra. Con la vittoria per 2-0 contro il Saint-Etienne, si è conclusa una settimana perfetta per il club francese, soprattutto dopo l’1-0 contro la Juventus negli Ottavi d’andata di Champions League.

