LAFC, il primo gol di Son in MLS è una gemma di rara bellezza | VIDEO

In occasione della trasferta in MLS in casa di Dallas, super gol del sudcoreano Son Heung-Min con la maglia dei LAFC, il primo in assoluto

Una notte speciale in MLS ha visto Son Heung-Min lasciare il segno con la maglia dei LAFC. L’attaccante sudcoreano ha sbloccato il match contro il FC Dallas con una conclusione precisa e potente, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi sugli spalti. Una punizione delle sue, di quelle che si ricordano a molto bene a Londra sponda Tottenham. La sfida si è poi chiusa sull’1-1. Guarda il video con gol e highlights