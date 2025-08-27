PIANETAMILAN gol e highlights Kairat Almaty al girone di Champions League: eliminato il Celtic! | VIDEO
GOL E HIGHLIGHTS
Kairat Almaty al girone di Champions League: eliminato il Celtic! | VIDEO
Il Kairat Almaty, squadra del Kazakistan, si è qualificato per il girone unico della Champions League eliminando il Celtic ai calci di rigore
Il Kairat Almaty, squadra del Kazakistan, si è qualificato per il girone unico della Champions League 2025-2026 eliminando il Celtic ai calci di rigore dopo un duplice 0-0 tra andata e ritorno. Si tratta di un evento storico. Guarda il video con gli highlights del match di ritorno