Juventus, guarda Adzic: va in gol su punizione da ben 40 metri | VIDEO

Vasilije Adzic, fantasista montenegrino della Juventus Next Gen, autore di una prodezza su calcio piazzato con la maglia della Nazionale U19

Il classe 2006 della Juventus, il fantasista Vasilije Adzic, che quest'anno si sta dividendo tra Prima Squadra (3 presenze in Serie A) e Next Gen (8 in Serie C), ha deciso così la sfida vinta 1-0 dalla Nazionale del Montenegro Under 19 contro i pari età della Polonia nella gara di qualificazione all'Europeo di categoria. Guarda il suo gol nel video!