Luka Jovic, ex Fiorentina e Milan, in rete quattro volte nel derby di Atene tra AEK e Panathinaikos, nella sfida contro Davide Calabria

Domenica 18 gennaio, nella 17^ giornata della Super League greca, è andato in scena il derby di Atene tra l'AEK e il Panathinaikos. La sfida è terminata con un sonoro 4-0, firmato interamente da Luka Jovic. L'ex centravanti di Fiorentina e Milan, infatti, è andato a segno al 15', al 57', poi al 65' e infine al 79' per il suo personalissimo poker agli ospiti, nelle cui fila milita un altro ex milanista, Davide Calabria. Jovic re di Atene per i tifosi dell'AEK, visto che, all'andata, aveva fatto una tripletta ... Guarda il video con i gol del match