Inter-Milan 4-2, Ibrahimovic e la linguaccia di Julio Cesar

VIDEO MILAN – Era il derby del 6 maggio del 2012, quello divenuto famoso per lo scontro sul campo e verbale tra Zlatan Ibrahimovic e Julio Cesar. Poco prima che lo svedese trasformasse il calcio di rigore, il portiere brasiliano cercò in tutti i modi di distrarlo, facendogli il gesto della ‘linguaccia’. Tutto questo importò poco a Ibrahimovic che non solo segnò quel gol, ma ne fece anche un altro nel corso della partita. Fu però una doppietta inutile, perché l’Inter ebbe la meglio per 4-2.

