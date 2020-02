VIDEO INTER – Una vittoria per 2-0 contro il Ludogorets ha permesso all’Inter di avvicinarsi agli Ottavi di Europa League. A Razgrad sono andati a segno Christian Eriksen e Romelu Lukaku. Quest’ultimo, al ritorno, si è sentito male in aereo ed è stato filmato da Antonio Candreva che, attraverso il proprio profilo Instagram, non ha perso l’occasione per prenderlo in giro.

