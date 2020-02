VIDEO LAZIO – Ieri, giovedì 20 febbraio 2020, Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha compiuto 30 anni. Ecco il ritratto della carriera del bomber di Simone Inzaghi, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘: dalla Juventus al Pescara, passando per il debutto in Serie A e le quattro stagioni con, indosso, la maglia biancoceleste con il numero 17.

