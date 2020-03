VIDEO MILAN – Ha fatto migliaia di chilometri per vedere da vicino il Milan, ma alla fine non ci è riuscito: la partita è stata rimandata e a lui non è rimasto altro che un giro in città. Il club rossonero, però, gli è stato molto vicino: gli ha permesso una visita al museo Mondo Milan dentro Casa Milan e la maglia autografata di Davide Calabria. Lui ha apprezzato tantissimo. Le parole in questo video.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android