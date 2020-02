Haaland, 37 gol stagionali e 6 triplette: che numeri per il norvegese

VIDEO DALL’ESTERO – L’attaccante Erling Braut Haaland, classe 2000, è passato dal RB Salisburgo al Borussia Dortmund a gennaio, ma non ha smesso di segnare: 10 gol solo in Champions League in questa spettacolare annata per il bomber norvegese, di cui 2 ieri sera contro il PSG al ‘Signal-Iduna Park‘ di Dortmund, e ben 37 stagionali con 6 triplette. Ecco i numeri dell’incredibile Haaland nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android