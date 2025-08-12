PIANETAMILAN gol e highlights Gyökeres, il primo gol (non ufficiale) con l’Arsenal è una perla | VIDEO
GOL E HIGHLIGHTS
Gyökeres, il primo gol (non ufficiale) con l’Arsenal è una perla | VIDEO
Viktor Gyökeres, trasferitosi dallo Sporting Lisbona all'Arsenal in questo calciomercato estivo, a segno nell'ultima amichevole dei 'Gunners'
Alla terza presenza con i Gunners, lo svedese Viktor Gyökeres sigla il suo primo gol con l'Arsenal: gran colpo di testa nella vittoria per 3-0 degli uomini di Mikel Arteta contro l’Athletic Club nell’ultimo test prima del via ufficiale della stagione. Guarda la rete nel video