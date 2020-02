VIDEO MILAN – Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato del gran gol di Zlatan Ibrahimovic, poi annullato dal VAR per un tocco di mano dello svedese. L’allenatore rossonero si è rammaricato molto per l’episodio, quasi come fosse un delitto non convalidare un gol del genere, ma non ha contestato la decisione presa dal direttore di gara. Ecco le sue parole.

