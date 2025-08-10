PIANETAMILAN gol e highlights Ex Milan, Giroud si gira ancora: che gol in acrobazia con il Lille! | VIDEO
Ex Milan, Giroud si gira ancora: che gol in acrobazia con il Lille! | VIDEO
Nell'amichevole West Ham-Lille 1-1, spettacolare gol in acrobazia di Olivier Giroud, ex attaccante del Milan, da quest'anno centravanti dei 'Dogues' al posto di Jonathan David dopo la fugace apparizione nella MLS statunitense con i LAFC. A quasi 39 anni, Giroud è ancora capace di prodezze del genere! Ecco il video della rete