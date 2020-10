Europa League: le curiosità su Milan, Napoli e Roma | VIDEO

Europa League: le curiosità su Milan, Napoli e Roma

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Roma, Napoli e Milan sono le tre squadre italiane impegnate in Europa League in questa stagione. I giallorossi di Paulo Fonseca con Cluj, CSKA Sofia e Young Boys nel Gruppo A. I partenopei di Gennaro Gattuso con AZ Alkmaar, Real Sociedad e Rijeka nel Gruppo F. I rossoneri di Stefano Pioli con Celtic, Lille e Sparta Praga nel Gruppo H. Vediamo, nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘, tutte le curiosità sulle italiane impegnate in Europa.