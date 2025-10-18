Thiago Silva, ex difensore di Milan, PSG e Chelsea, in gol in acrobazia nell'ultima sfida della massima serie brasiliana con il Fluminense

Campione senza tempo: Thiago Silva, ex difensore di Milan, PSG e Chelsea, ha deciso la sfida della massima serie brasiliana del suo Fluminense contro la Juventude, segnando al 90+8' uno splendido gol in girata al volo. A 41 anni il brasiliano è ancora trascinatore e decisivo. Guarda il video con la sua prodezza