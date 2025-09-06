È già il Brasile di Ancelotti, 3-0 al Cile: gol e highlights | VIDEO

Il Brasile di Carlo Ancelotti ha liquidato, 3-0, il Cile in casa in una partita della zona sudamericana delle qualificazioni ai Mondiali 2026

Il Brasile, guidato dal Commissario Tecnico italiano Carlo Ancelotti, ha superato in casa senza difficoltà l'ostacolo-Cile, portandosi a -10 dall'Argentina capolista nel girone unico sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026. Guarda gol e highlights della partita, terminata 3-0 per gli uomini di Ancelotti: a segno Estévão Willian, l'ex milanista Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. Il video