Donnarumma, esordio con il Manchester City nel derby con un miracolo | VIDEO

Gianluigi Donnarumma ha esordito con il Manchester City, che lo ha acquistato dal PSG nell'ultimo calciomercato estivo, in Premier League nel derby giocato all'Etihad Stadium contro il Manchester United. L'ex Milan ha bagnato la sua prima in Inghilterra con un successo, 3-0, e un miracolo tra i pali. Gol e highlights della partita in questo video