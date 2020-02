VIDEO MILAN – Non basta uno Zlatan Ibrahimovic da Oscar. Finisce 4-2 Inter-Milan. Il Derby va ai nerazzurri e sui social scoppia lo psicodramma rossonero. Perdere la stracittadina così fa certamente male e gli sfottò non mancano, oltre alle autocritiche di una tifoseria ormai stremata. In questa video news le reazioni social migliori, dal paradiso all’inferno.

