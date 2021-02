Derby, i pronostici dei tifosi in città prima di Milan-Inter / Video

Domani non sarà una giornata come tutte le altre per i tifosi milanesi, domani c’è il Derby. Alle 15:00 a San Siro si giocherà Milan-Inter, ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Una partita che, dopo tanti anni, è tornata a significare tantissimo. In giro per Milano i tifosi sono stati intervistati per dare il loro pronostico. Oltre al risultato, tante sfide interne: da Zlatan Ibrahimovic contro Romelu Lukaku, fino a Theo contro Achraf Hakimi. Nella video news il parere dei tifosi in giro per la città.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>