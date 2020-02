VIDEO MILAN – Come comportarsi con Inter-Milan per quanto riguarda i dubbi da fantallenatore? Chi schierare tra i giocatori rossoneri e nerazzurri in vista del Derby di domani sera? Marco Guidi e Domenico Manfredi fanno il punto della situazione e danno i loro consigli ai fantallenatori. Eccoli tutti quanti in questo breve e interessante video.

