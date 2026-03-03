PIANETAMILAN i nostri video Corsa Scudetto, il calendario di Milan e Inter dal derby fino a fine stagione
SERIE A
Corsa Scudetto, il calendario di Milan e Inter dal derby fino a fine stagione
Inter (67 punti) e Milan (57) si stanno contendendo lo Scudetto 2026, con i nerazzurri di Cristian Chivu in netto vantaggio sui rossoneri di Massimiliano Allegri: ecco, nel video di 'GazzettaTV', il calendario delle due squadre dal derby di domenica 8 marzo - che potrebbe indirizzare la corsa al titolo in un senso o in un altro - fino al termine della stagione