VIDEO – In relax come Edinson Cavani e Mauro Icardi oppure mantenendosi in forma come Thiago Silva e Choupo-Moting? Ecco come alcuni calciatori del Psg cercano di sconfiggere la noia data dalla quarantena per coronavirus.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android