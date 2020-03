Coronavirus, De Luca: “Queste sono le mascherine di Bunny il coniglio”

VIDEO – Non è nuovo a comunicazioni istrioniche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Dopo l’invito ad utilizzare il lanciafiamme verso le persone che volevano festeggiare le proprie lauree, adesso arriva l’attacco alla Protezione Civile. Il motivo? Le mascherine inviategli per arginare l’emergenza coronavirus. “Sembrano e mascherine di Bunny il coniglio”, ha detto De Luca; un’affermazione un po’ tragicomica in questo momento. Vedere per credere…

