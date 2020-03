Coronavirus: da Guardiola a Gattuso, il pensiero del mondo del calcio

VIDEO DALL’ESTERO – Il mondo, anche quello del calcio, trema per la diffusione del coronavirus, nato in Cina ma presto diffusosi ovunque, soprattutto in Italia. Ecco cosa ne pensano tanti sportivi di livello, da Pep Guardiola, manager del Manchester City, a Gennaro Gattuso, ex Milan oggi al Napoli, passando ancora per Marquinhos, difensore del PSG e Jürgen Klopp, manager del Liverpool, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android