Depay, il primo gol con il Corinthians è una prodezza | VIDEO

Memphis Depay, attaccante olandese accostato al Milan durante le ultime sessioni di mercato, in gol per la prima volta con il Corinthians

Sbarcato da poche settimane in Brasile, Memphis Depay - attaccante olandese spesso accostato al Milan durante le ultime sessioni di mercato - ha trovato il suo primo gol con la maglia del Corinthians con una magia su punizione. L'attaccante olandese è stato decisivo nella vittoria per 5-2 in casa contro l'Atletico Paranaense. Guarda il video