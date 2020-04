Comitato tecnico scientifico: “Vaccino coronavirus in tempi record”

ULTIME NEWS – Quando arriverà in commercio il primo vaccino contro il coronavirus? E’ una delle domande più comuni e frequenti in questi giorni/mesi di battaglia contro il COVID-19. Una risposta, a ridosso della Pasqua, l’ha data Alberto Villani, pediatra e membro del Comitato Tecnico Scientifico, durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. Gli studi per trovare un vaccino al Covid-19 procedono velocemente, più velocemente del normale. Ecco le parole di Villani:

Normalmente per arrivare ad un vaccino da commercializzare il tempo medio è di 2-3 anni. In quest’occasione penso che i tempi saranno molto molto più brevi, sicuramente non saranno quelli abituali per un vaccino. E questa è una buona notizia