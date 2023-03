Clermont-Lens 0-4, per Openda tripletta in cinque minuti | VIDEO

Loïs Openda, centravanti che piace al Milan, ha segnato 3 gol in 5' in occasione di Clermont-Lens 0-4, ultima partita disputata in Ligue 1

Clermont-Lens, partita valida per la 27^ giornata della Ligue 1 2022-2023, è terminata 0-4 per gli ospiti. Loïs Openda, classe 2000, centravanti belga che tanto piace al Milan in vista del prossimo calciomercato estivo, ha realizzato una tripletta in soli cinque minuti di gioco. Dal 30' al 35' del primo tempo ha di fatto chiuso la partita. Vediamo tutto in questo video di 'Sky Sport'