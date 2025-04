Champions League, Arsenal-PSG 0-1: le super parate di Donnarumma | VIDEO

Arsenal-PSG 0-1 nella semifinale di andata di Champions League: gol di Ousmane Dembélé, poi tanti miracoli di Gianluigi Donnarumma. Il video

Ieri sera, all'Emirates Stadium di Londra, Arsenal-PSG, semifinale di andata della Champions League 2024-2025 è terminata 0-1 per i francesi con gol di Ousmane Dembélé. Se, però, il risultato non è cambiato, il PSG deve ringraziare il suo muro invalicabile, il portiere italiano Gianluigi Donnarumma: riflessi felini, uscite perfette e interventi decisivi che hanno tenuto in vita la squadra di Luis Enrique nei momenti più delicati della partita. Guarda le sue migliori parate in questo video