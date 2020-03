VIDEO MILAN – Da alcune settimane, il Milan aveva iniziato a lavorare sotto traccia per riportare in rossonero Thiago Silva, difensore brasiliano del Paris Saint-Germain che dal 1° luglio sarà svincolato. Ora, però, la trattativa si complica e diventa difficile il suo ritorno. Le carte in tavola sono improvvisamente cambiate. Guarda la video news per scoprire di più.

