Calciomercato Milan – Thiago Silva, ritorno difficile: le motivazioni

CALCIOMERCATO MILAN – Come rivelato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, nelle scorse settimane il Milan aveva cominciato a lavorare, sotto traccia, per riportare Thiago Silva in rossonero.

Erano stati presi i primi contatti con il suo agente, Paulo Tonietto, il quale, però, aveva come referente Zvonimir Boban: l’idea dell’ormai ex CFO del Diavolo era di aggiungere l’esperienza di Thiago Silva nel Milan di Zlatan Ibrahimovic.

Licenziato Boban, la trattativa, adesso, sembra complicarsi: il difensore centrale brasiliano, classe 1984, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza con il PSG e si libererà a parametro zero dal prossimo 1° luglio. Il Milan sarebbe una delle soluzioni a lui più gradite.

L’amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, Ivan Gazidis, che ora gode praticamente di pieni poteri all’interno del Milan, vuole puntare quasi esclusivamente su calciatori giovani: idee che andavano in contrasto con quelle di Boban, e che, adesso, sembrano allontanare anche la possibilità del ritorno di Thiago Silva a Milano.

Per tornare a giocare a ‘San Siro‘, però, Thiago Silva, già in rossonero dal 2009 al 2012 con 119 gare e 6 reti all’attivo, avrebbe dovuto decurtarsi l’ingaggio: al PSG prende la bellezza di 12 milioni di euro netti a stagione! Sulla carta, però, sarebbe la spalla ideale, nel cuore della difesa rossonera, per Alessio Romagnoli il quale rappresenta uno dei gioielli rossoneri da blindare a tutti i costi.

