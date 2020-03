VIDEO MILAN – La flessione di Lucas Paqueta è ormai evidente. Il brasiliano si è perso per strada e il Milan si interroga sul suo futuro. Cessione, prestito o aspettare che esploda? Di certo l’acquisto del numero 39 pesa parecchio a bilancio e quindi una cessione a poco non sarebbe utile. Le offerte però non sono all’altezza. Nella video news tutte le ultime a riguardo.

