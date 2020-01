Calciomercato Milan – Monchi: “Ho provato a prendere Suso cinque volte”

VIDEO MILAN – Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa di Jesus Suso, ex giocatore del Milan: “Ho cercato di acquistare Suso cinque-sei volte nelle mia carriera. Ha qualità negli ultimi metri, visione di gioco. Mi piaceva dai tempi dell’Almeria. È un giocatore differente rispetto a ciò che abbiamo in rosa. È stata una trattativa lunga, il Milan voleva cederlo a titolo definitivo. Poi con obbligo di riscatto in termini differenti. La volontà del giocatore a venire qui ha aiutato molto”.

