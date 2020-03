VIDEO MILAN – Non si gioca, ma si continua a lavorare a Casa Milan. In questi giorni di vuoto si provano ad anticipare i tempi per capire se si potrà raggiungere il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. In caso contrario, il Milan sceglierà un sostituto. Tra i papabili anche Alex Meret, giovane promessa del Napoli. In questa video news lo conosciamo meglio.

