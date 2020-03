CALCIOMERCATO MILAN – Maldini vs Mirabelli, chi ha fatto meglio? | Video News

VIDEO MILAN – Nei giorni scorsi Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha attaccato il lavoro svolto da Paolo Maldini, attuale responsabile dell’area tecnica rossonera. L’ex Capitano ha risposto per le rime. Ma chi ha fatto meglio? Abbiamo confrontato il saldo trasferimenti dei due, il monte ingaggi e la svalutazione o rivalutazione dei giocatori in base a prezzo d’acquisto, di eventuale cessione o valore attuale (Transfermarkt). Guarda la video news per sapere chi ha fatto meglio.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android